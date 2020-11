Biathlon : Sans Martin Fourcade, des Bleus pâles à Kontiolahti

La vie sans Martin Fourcade n’a pas très bien commencé pour les Bleus. Que ce soit sur l’individuel, samedi, ou sur le sprint, ce dimanche, Quentin Fillon Maillet et ses partenaires n’ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour la victoire lors de la 1ère étape de la Coupe du monde de biathlon à Kontiolahti (Finlande).

Placés, mais aucun podium, et encore moins de victoire. Les Tricolores ont connu un début de saison frustrant en Finlande. Loin de leurs bonnes habitudes des années précédentes. Mais Martin Fourcade n’est plus là et la succession devra attendre encore un peu. Appelé à reprendre le flambeau, Quentin Fillon Maillet, troisième du classement général ces deux dernières saisons, a été le Français le mieux placé avec une 4e place sur l’individuel, puis une 6e sur le sprint.

Mais s’il a été précis avec une seule erreur sur la première course et un sans-faute sur la seconde, il a été à la peine sur les skis. Et davantage ce dimanche, où il a terminé à plus d’une minute du vainqueur et tenant du titre Johannes Boe, également auteur d’un sans-faute. «J’ai du mal à faire le bilan, sur ce qui se passe mal au niveau du ski. J’avais l’impression que les skis ne glissaient pas bien. Je ne rejette pas la faute sur les techniciens, mais c’est peut-être moi, c’est peut-être ma préparation», a déploré le nouveau leader des Bleus, qui avait du mal à cacher sa frustration au micro de la chaîne L’Equipe.

«Je suis déçu de voir que le travail de cet été ne paie pas toute de suite», a ajouté le Jurassien, qui vise le gros globe de cristal cette saison. Derrière lui, et les Scandinaves déjà aux avant-postes, les autres membres de l’équipe de France n’ont pas été plus performants sur le sprint. Plombé par deux erreurs au tir debout, Emilien Jacquelin a terminé au 8e rang, alors que Simon Desthieux a dû se contenter d'une 17e place. Fabien Claude a lui fini à la 25e place, juste devant Antonin Guigonnat (26e).

Mais malgré ce départ poussif, il est trop tôt pour céder à la panique et Jacquelin préfère se montrer rassurant pour la suite. «Ce n’est pas pour chercher des excuses, mais on a très peu de jours de ski par rapport aux Scandinaves. Ce n’est pas très grave, on va monter crescendo. Il faut aussi voir qu'avec le coronavirus, notre préparation a été différente», a-t-il souligné. Les Bleus tenteront de rectifier le tir, surtout sur les skis, dès jeudi toujours à Kontiolahti.