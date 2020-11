F1 : l'effroyable crash de Romain Grosjean (vidéo)

Le départ du Grand Prix de Bahreïn a été marqué par le terrible accident de Romain Grosjean. Victime d’une sortie de piste dans les premiers virages, le Français a perdu le contrôle de sa monoplace, qui s’est encastrée dans un mur avant de prendre feu.

Le pilote Haas est toujours en vie. Et c’est un miracle. Peu de temps après le départ, Grosjean a été pris dans un accrochage et sa voiture a terminé sa course dans un rail de sécurité à haute vitesse. Sous la violence du choc, elle s’est instantanément enflammée et a été coupée en deux.

Pris dans les flammes, Romain Grosjean est parvenu à s’extirper de son baquet, alors qu’une partie de sa F1 était bloquée dans la barrière de sécurité. Après de longs instants de flottement et de peur, le soulagement a envahi le paddock de voir le Français debout sur ses deux jambes, tout en étant profondément choqué.

Si son écurie a assuré qu’il allait «bien», Romain Grosjean souffrirait de blessures aux mains ainsi qu’aux chevilles et aurait de côtes cassées. Il a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital militaire pour passer des examens. Mais le pire a été évité…

Plus d’informations à venir…