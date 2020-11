F1 : Lewis Hamilton vainqueur d’un Grand Prix de Bahreïn mouvementé

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Bahreïn. Le 95e succès d’une riche carrière, déjà auréolée d’une septième couronne mondiale. Mais ce nouveau triomphe du Britannique passe au second plan après le terrible accident de Romain Grosjean, miraculeusement en vie, au début d'une course mouvementée jusqu'à la fin.

Le Grand Prix sur le tracé de Shakir s’est achevé comme il avait commencé : dans les flammes. A commencer par celles de la Haas de Romain Grosjean, qui ont fait craindre le pire. Quelques mètres seulement après le départ, le pilote français a été pris dans un accrochage avec Daniil Kvyat et a perdu le contrôle de sa monoplace, qui a fini sa course à pleine vitesse dans un rail de sécurité.

Sous la violence du choc, elle s’est immédiatement enflammée et a été coupée en deux. Prisonnier des flammes pendant près de 30 secondes, Grosjean, qui a subi un choc de 53G, est tout de même parvenu à s’extraire de son baquet bloqué dans la barrière de sécurité et à rejoindre l'équipe médicale, avec une chaussure en moins, sain et sauf.

Un véritable miracle au regard de ce qu’il reste de sa Haas complétement pulvérisée. Et s’il a survécu à cet effroyable crash, il le doit en grande partie au halo de sécurité, qui surplombe le cockpit pour protéger la tête des pilotes.

«Romain va bien, a rassuré le patron de l’écurie américaine Gunther Steiner. Je ne veux pas de faire de commentaire médical, mais il souffre de légères brûlures aux mains et aux chevilles et il est évidemment secoué.» Mais fort heureusement, le pire a été évité, même si Romain Grosjean a été héliporté vers un hôpital militaire pour passer des examens complémentaires.

La course a finalement pu reprendre après plus d’une heure d’interruption. Mais dès la reprise, un autre accident est survenu, impliquant Lance Stroll et encore Kvyat. Mais plus de peur que de mal pour le Canadien, qui s’est retrouvé à l’envers après avoir été percuté par le pilote russe. Là aussi, le halo de sécurité a joué parfaitement son rôle, permettant au pilote Racing Point de sortir indemne de son demi-tonneau.

Dans les derniers tours, c’est l’autre monoplace «rose» de Sergio Pérez, qui a pris feu. Alors qu’il occupait la 3e place et pouvait espérer monter sur le podium, le Mexicain a vu son moteur être en proie aux flammes et n’a pas eu d’autre choix que de se ranger sur le bas-côté.

Au milieu de ce chaos, Lewis Hamilton a réaffirmé sa suprématie. Quinze jours après avoir conquis son 7e titre en Turquie, le pilote britannique a survolé les débats au volant de sa Mercedes sans être jamais inquiété par Max Verstappen.

Mais le Néerlandais s’est contenté de cette deuxième place devant son coéquipier Alex Albon, qui lui permet de revenir à douze points de Valtteri Bottas (8e Bahreïn) dans la lutte pour la place de dauphin au classement du championnat du monde. Et les pilotes auront rendez-vous, dimanche prochain, sur ce même circuit de Shakir. Pour un Grand Prix, l’avant dernier de la saison, aussi mouvementé ?