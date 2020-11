F1 : Romain Grosjean donne des nouvelles rassurantes depuis son lit d'hôpital (vidéo)

Après son terrible accident survenu sur le Grand Prix de Bahreïn, Romain Grosjean s'est adressé directement aux fans de Formule 1 pour donner des nouvelles de son état de santé dans une vidéo publiée ce dimanche soir.

Sur les images diffusées par son écurie Haas, on peut voir le Français allongé sur son lit d'hôpital esquissant un sourire malgré les gros bandages qu'il arbore aux mains.

«Je voulais juste vous dire que je vais bien», lance-t-il au début de la vidéo, avant de remercier les nombreuses personnes qui lui ont envoyé des messages de rétablissement.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020