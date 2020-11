Mike Tyson-Evander Holyfield : un combat à plus de 20 millions d'euros ?

Après son retour réussi contre Roy Jones Jr, Mike Tyson compte bien poursuivre sur sa lancée. Et son prochain adversaire devrait être Evander Holyfield. Mais pas à n'importe quel prix.

La trilogie est en route. Les deux grands rivaux des rings au milieu des années 1990, «Iron Mike» et «The Real Deal» devraient se retrouver l’an prochain pour un nouvel affrontement pour le plus grand plaisir des fans de boxe (et de nostalgie).

Evander Holyfield, vainqueur des deux premiers combats en 1996 et 1997 (et perdant d’un morceau d’oreille arraché par Mike Tyson), serait partant pour l’opposition de luxe qui pourrait se dérouler en France (Saint-Tropez) ou à Monaco.

Seulement, cela ne se fera pas à n’importe quel prix. En effet, Holyfield (58 ans), qui continue de bien s’entretenir, acceptera l’accord pour une trilogie moyennant un chèque de 25 millions de dollars (soit environ 20 millions d’euros).

Pour rappel, pour son combat retour samedi au Staples Center de Los Angeles, Mike Tyson, qui pense désormais à affronter plusieurs anciens boxeurs dans une sorte de tournée, a touché presque 7 millions d’euros alors que Roy Jones Jr a reçu 2 millions d’euros. Leur affrontement, qui a été regardé par plusieurs millions de fans sur la planète, s'est achevé sur un match nul. Les règles (pas de KO notamment) avaient été établies à l'avance pour préserver l'intégrité des deux boxeurs, âgés respectivement de 54 ans et 51 ans.