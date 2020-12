PSG-Basaksehir : qui est Pierre-Achille Webo, cible de propos racistes du 4e arbitre ?

Lors de PSG-Basaksehir mardi en Ligue des champions, Pierre-Achille Webo a été victime de propos racistes de la part du 4e arbitre. Ancien international camerounais, l'entraîneur adjoint du club turc est connu dans le monde du football.

Avant d'entamer en 2019 sa reconversion en tant qu'adjoint de l'entraîneur principal de l'Istanbul Basaksehir, l'attaquant camerounais a connu une riche carrière. Agé de 38 ans, il a connu un joli parcours qui l'a vu évoluer au Camerounais, en Uruguay, en Espagne et en Turquie.

Pierre-Achille Webo a d’abord commencé sa carrière professionnelle au Stade de Bandjoun au Cameroun en 1999. Et à la différence de nombreux joueurs africains, il ne viendra pas tout de suite en Europe, lui se rendra… en Amérique du sud. Il rejoindra en effet le Nacional Montevideo (Uruguay) en 2000 et y restera deux saisons (19 buts en 30 matchs). Suffisant pour taper dans l’œil du club espagnol d’Osasuna.

En Liga, ce puissant buteur adroit des pieds et de la tête, et qui ne s'est jamais fait remarquer négativement sur une pelouse tout au long de sa carrière, sera prêté à Leganés puis reviendra à Osasuna et s’engagera ensuite avec le Real Majorque. Là, Webo s’imposera et brillera en inscrivant 27 buts et de multiples passes décisives en 113 rencontres.

Le Camerounais (58 sélections et 18 buts) rejoindra ensuite la Turquie en 2011 et s’imposera dans ce championnat qui lui ira à merveille. D’abord avec Istanbul BB justement (24 buts en deux saisons) puis avec Fenerbahçe (33 buts deux saisons). Il ira ensuite à Osmanlispor et Gaziantepspor. Il terminera sa carrière là où tout a commencé en Uruguay avant de revenir en Turquie pour lancer sa carrière d’entraîneur-adjoint avec le club d'Istanbul Basaksehir.

