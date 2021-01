PGA 2022 : Le parcours de Donald Trump n’accueillera finalement pas le championnat

Les désillusions s’enchaînent pour Donald Trump. A dix jours de la fin de son mandat et après la suspension de son compte de Twitter, le président des Etats-Unis a vu la PGA d’Amérique renoncer à organiser le championnat PGA 2020 sur le parcours Trump Bedminster dans le New-Jersey.

Cette décision intervient moins d'une semaine après l’invasion du Capitole par ses partisans. «Il est devenu clair que la tenue du championnat PGA à Trump Bedminster serait préjudiciable à notre marque et mettrait en péril notre capacité à maintenir la pérennité de notre mission», a déclaré Jim Richardson, président de l’instance organisatrice du tournoi du Grand Chelem.

Les organisateurs ont entendu les nombreux appels lancés dans le monde du golf, demandant aux dirigeants de prendre leurs distances avec Trump, grand amateur de golf et régulièrement aperçu club à la main sur son parcours durant son mandat. Par le passé, ils avaient déjà imaginé déplacer le Majeur dans un autre lieu, mais ils craignaient la réaction d’un «homme réputé vindicatif», a indiqué le média Golfweek.

Au lendemain des incidents de Washington, Donald Trump avait remis la médaille de la liberté à deux anciens champions, le Sud-Africain Gary Player et la Suédoise Annika Sorenstam, qui avaient été aussitôt critiqués pour avoir accepté d’être honoré de la plus haute décoration civile. En mai 2019, Tiger Woods, quinze fois sacré en Grand Chelem, avait également reçu cette médaille des mains de Trump.

"The PGA of America Board of Directors voted tonight to exercise the right to terminate the agreement to play the 2022 PGA Championship at Trump Bedminster." — Jim Richerson, PGA of America President

— PGA of America (@PGA) January 11, 2021