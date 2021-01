Dakar 2021 : le motard français Pierre Cherpin est mort

Pierre Cherpin, motard français amateur qui avait chuté dimanche lors de la 7e étape du Dakar disputé en Arabie Saoudite, est mort ce vendredi. Transporté à l’hôpital de Sakaka, il souffrait d’un important traumatisme crânien et avait été plongé dans le coma.

L’accident était survenu, dans la matinée (10h heure française), au kilomètre 178 de la spéciale courue entre Ha’il et Sakaka dans le nord du pays. Évacué d’urgence, il avait été pris en charge dès son arrivée par un neurochirurgien pour réduire un hématome sous-dural. Le pilote amateur souffrait également d’un pneumothorax et d’une côte cassée.

«Pierre a eu un gros accident. Il a été rapatrié en hélicoptère dans un hôpital important et là un neurochirurgien l’opère en ce moment d’un gros hématome extra dural. Je suis en attente, on m’appellera dès que l’intervention sera terminée. Il a été pris en charge immédiatement et ils me donnent des nouvelles sans arrêt. La localisation de l’hématome et le fait qu’il soit opéré directement est plutôt rassurant», avait confié sa compagne Magali dans un message publié sur Facebook.

Et d’ajouter : «Pierre est fort et costaud, il est jeune et en bonne santé et ils s'en occupent super bien». Chef d’entreprise lillois, Pierre Cherpin, âgé de 52 ans, participait à son 4e Dakar, depuis sa première participation en 2009, dans la catégorie, sans assistance, «malle-motos».