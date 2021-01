Tennis : encore une nouvelle formule pour la Coupe Davis

La Coupe Davis refait parler d’elle. Après avoir adopté un nouveau format fortement controversé en 2019, la compétition par équipes va de nouveau évoluer en 2021 avec plusieurs changements, annoncés ce lundi par la Fédération internationale de tennis (ITF).

Rachetée par Kosmos Tennis, pour trois milliards d’euros sur 25 ans, la Coupe Davis a tourné au fiasco pour la 1ère édition de sa nouvelle formule. Problèmes de programmation, engouement populaire très limité…, de nombreuses raisons expliquent cet échec. Et alors que l’édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, le groupe dirigé par le footballeur espagnol Gerard Piqué a soumis plusieurs propositions, acceptées par l’ITF.

L’instance a ainsi «approuvé l’organisations des Finales sur 11 jours, avec l’édition 2021 se jouant de 25 novembre au 5 décembre», a-t-elle indiqué. Initialement, l’épreuve devait se tenir sur une semaine du 22 au 28 novembre.

Parmi les autres changements approuvés, «une transition de 18 à 16 équipes à partir de 2022» et le lancement «des consultations pour l’introduction d’un format ‘multivilles’ à partir de 2021.» «Le format multivilles verrait deux villes européennes s’ajouter à Madrid pour accueillir la compétition dès 2021», a précisé l’ITF. Ces deux villes accueilleraient chacune deux groupes de la phase de poules et un quart de finale, alors que Madrid accueillerait deux groupes, deux quarts, ainsi que les deux demi-finales et la finale.

Une décision finale sur le format 2021 devrait être prise en mars en tenant compte des capacités d'accueil et surtout de l’évolution du Covid-19. Reste à savoir si ces changements suffiront à redonner un intérêt à une épreuve qui a perdu tout son lustre d’antan.

