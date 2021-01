Ligue 1 : L’OM n’a déjà plus le choix contre Lens

Entre la colère des supporters envers le président Jacques-Henri Eyraud et le manque de résultats, l’ambiance est tendue à Marseille. Seule une victoire lors de la venue de Lens, ce mercredi en match en retard de la 9e journée de Ligue 1, pourrait faire redescendre quelque peu la pression et permettre aux Olympiens de relancer dans la course au podium.

Longtemps dans le peloton de tête, l’OM a décroché ces dernières semaines. La formation phocéenne, empêtrée à la 6e place à huit points du podium, n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs de championnat et reste surtout sur deux contre-performances contre des équipes à la lutte pour le maintien avec un match nul à Dijon (0-0) et une défaite à domicile face à Nîmes (1-2).

Ce revers a provoqué la colère de Jacques-Henri Eyraud, qui a pris la parole, dimanche, à la Commanderie pour remonter avec véhémence les bretelles aux joueurs, leur reprochant notamment leur attitude sur le terrain. «Vous êtes indignes de porter ce maillot», a ainsi lancé le président marseillais, qui attend une sérieuse remise en question. Reste à savoir si le coup de pression présidentiel portera ses fruits dans un contexte également troublé par la situation des joueurs en instance de départ (Morgan Sanson) et en fin de contrat (Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain…).

S’il n’a pas voulu accabler son groupe, André Villas-Boas a également eu une grosse explication avec ses joueurs et il est convaincu qu’ils vont relever la tête. «Il y a eu beaucoup de bons échanges et j’espère que ça va avoir un impact positif. Sur l’état d’esprit en tous cas, je n’ai aucun doute, je pense qu’on l’aura», a confié l’entraîneur portugais, conscient de l’importance de la rencontre face aux Lensois.

Car même si les coéquipiers de Steve Mandanda ont un autre match en retard contre Nice (18 février), elle pourrait conditionner en grande partie la deuxième partie de championnat de l’OM. «C’est un match très important pour la suite, a insisté Villas-Boas. On a une obligation absolue de gagner pour rester près du top.» Dans le cas contraire, la fin saison de Marseille risquerait d'être très longue et l’arrivée de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik pourrait rien n'y changer.