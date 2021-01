Superligue européenne : la Fifa prête à bannir les joueurs et les clubs

La Fifa et les six confédérations du football ont indiqué jeudi qu’elles ne reconnaîtraient pas une éventuelle Superligue européenne et ont menaçé de bannir de leurs propres compétitions tout joueur ou club participant à ce projet.

Alors que les spéculations sont de plus en plus nombreuses sur la création d’une compétition regroupant plusieurs grands clubs européens dans une ligue fermée, la FIFA a réagi fermement.

«À la suite des récentes spéculations relayées par les médias quant à la création d’une ‘Super League’ européenne fermée par certains clubs européens, la FIFA et les six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA) souhaitent réitérer et souligner sans ambiguïté qu’une telle compétition ne serait reconnue ni par la FIFA ni par la confédération concernée. De ce fait, tout club ou joueur disputant une telle compétition se verrait refuser le droit de participer à une quelconque compétition organisée par la FIFA ou sa confédération», peut-on lire sur le communiqué.

La Fifa ne s'était pas encore prononcée

L’UEFA, qui défend ses actuelles coupes d’Europe (la Ligue des champions et la Ligue Europa), avait déjà exprimé son refus de voir la création de cette Superligue européenne qui pourrait notamment voir le PSG y participer en France. En revanche, la Fifa ne s’était pas prononcée.

«Toutes les compétitions doivent être organisées ou reconnues par les instances pertinentes à leur niveau respectif, par la Fifa au niveau mondial et par les confédérations au niveau continental, affirment les organisations. A cet égard, les confédérations reconnaissent la Coupe du monde des clubs de la Fifa comme l'unique compétition de clubs mondiale, tandis que la Fifa reconnaît les compétitions de club organisées par les confédérations comme les uniques tournois de clubs continentaux.»

