OM : McCourt compare les incidents de la Commanderie à l'attaque du Capitole

Frank McCourt, propriétaire de l’OM, a réagi ce dimanche aux incidents qui se sont déroulés hier au centre d’entraînement du club phocéen et s’est montré très critique envers les responsables.

Au lendemain de la journée chaotique vécue par l’Olympique de Marseille, et qui a notamment vu la rencontre de Ligue 1 contre Rennes être reportée, le patron américain a adressé un long communiqué pour prendre la parole.

«Il peut y avoir des désaccords entre les supporters du club au sujet de sa gestion et de sa direction, mais nous ne tolérerons pas que ces désaccords se traduisent par un comportement violent, a ainsi lancé l’ancien propriétaire de la franchise de baseball des Los Angeles Dodgers. Les supporters de l’OM aiment leur club et il est donc impossible à mes yeux de reconnaitre ce statut à ces groupuscules de voyous. Nous travaillerons en étroite concertation avec toutes les autorités afin de garantir que les personnes reconnues responsables de ces actes de violence scandaleux soient traduites en justice.»

L’homme d’affaires a dénoncé les agissements de «groupuscules de voyous» et les a même comparé aux récents événements survenus au Capitole de Washington. «Comme tant de citoyens en Amérique et dans le monde j’ai été bouleversé et scandalisé par les images du Capitole, pris d’assaut par des irresponsables obéissant à des injonctions qui les dépassaient, a indiqué Frank McCourt, originaire de Boston. La diffusion de fausses informations et de mensonges à travers les réseaux sociaux a permis de réaliser l'impensable en ébranlant l'un des lieux les plus emblématiques de la démocratie. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos.»

Malgré tout, McCourt a tenu à rappeler qu’il soutenait l’actuel président Jacques-Henri Eyraud, critiqué et pointé du doigt par les fans marseillais. «Avec le Président Jacques-Henri Eyraud nous menons une politique d’assainissement et de redressement du club. Ce déferlement de violence me conduit plus que jamais à réaffirmer ma volonté et mon engagement pour l’OM et les Marseillais, peut-on lire sur le communiqué. Ces forces obscures souhaitent réduire à néant le travail accompli, elles ne font que nous renforcer dans la conduite de notre plan, dans le suivi de nos objectifs. Il est toujours plus aisé de détruire que de construire. Nous sommes des bâtisseurs. Avec toute l’équipe et son Président l’OM poursuivra sa route.»

Pour rappel, samedi après-midi, quelque 300 supporters de l'OM se sont massés devant les grilles du centre d'entraînement de la Commanderie avec une banderole «Cassez-vous» et des drapeaux «Dirigeants, démission». Des pétards, feux d'artifice et fumigènes ont été lancés et «des vols ont été perpétrés et des véhicules ont été endommagés». Ce dimanche matin, 18 personnes étaient toujours en garde à vue.

