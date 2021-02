Mondiaux de biathlon : Quentin Fillon Maillet en bronze sur la mass start

Quentin Fillon Maillet a achevé les Mondiaux de biathlon sur une bonne note. Le Français s'est employé, ce dimanche, pour décrocher la médaille de bronze sur la mass start de clôture à Pokljuka, derrière les Norvégiens Sturla Lagreid et Johannes Dale.

Un joli lot de consolation pour le Jurassien qui ne repartira pas bredouille de Slovénie. Jusqu’à cette ultime épreuve de ces Championnats du monde, le Français n’avait pas connu les joies d’un podium, contrairement à ses compères Emilien Jacquelin (or sur la poursuite et bronze sur le sprint), Simon Desthieux (argent sur le sprint) et Antonin Guigonnat (or sur le relais simple mixte).

Une déception, alors qu’il ambitionnait de décrocher au moins un titre mondial, lui qui avait décroché trois médailles à Antholz l’année dernière (argent sur le sprint et la mass start et or sur le relais masculin). S’il n’a pas goûté l’or, il a pu se consoler avec le bronze au terme d’une nouvelle course folle. Malgré un départ laborieux, avec deux fautes derrière sa carabine dès le premier tir, il n’a jamais baissé les bras et s’est accroché pour effectuer une belle remontée.

Auteur d’un sans-faute lors de son dernier passage sur le pas de tir, Quentin Fillon Maillet est ressorti en 4e position avec Johannes Dale. Remonté sur Jakov Fak et Simon Eder, il n’a pu lutter avec le Norvégien pour l’argent et s’est contenté de la 3e place, qui suffisait tant bien que mal à son bonheur.

«Je reste content, même si ce n’était pas le métal que je visais. J'espérais un peu mieux de ces Championnats du monde, cela a été difficile. (…) C’est sûr que ce ne sont pas mes meilleurs championnats du monde. J’en suis déçu globalement, même si plusieurs courses sont correctes. C’est une médaille qui compte, je suis content de finir sur ce résultat», a-t-il déclaré au micro de la chaine L’Equipe.

Sa satisfaction a contrasté avec les larmes d’Emilien Jacquelin. Dans le groupe de tête avant le deuxième tir couché, il a complétement craqué avec cinq fautes, qui ont anéanti ses chances de victoire. Il a même franchi la ligne d’arrivée en larmes à la dernière place après avoir pu trouver du réconfort auprès de Fabien Claude sur le bord de la piste.

Mais avec Lagreid, qui a raflé quatre médailles d’or (individuel, mass start, relais masculin, relais mixte), il restera l’un des grands acteurs de ces Mondiaux avec son titre sur la poursuite et le bronze sur le sprint, permettant à la France, avec sept breloques dont deux en or, de terminer à la 2e place derrière la Norvège tout simplement impériale (14 médailles dont 7 en or).

