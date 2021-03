Anthony Joshua-Tyson Fury : un accord officiel pour deux combats

C'est officiel. Les boxeurs britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury s'affronteront prochainement pour l'unification des ceintures des poids lourds, a-t-on appris ce lundi.

Enfin ! Le monde de la boxe n’attendait que ça. Un accord a été trouvé entre les promoteurs des deux patrons de la catégorie reine. «Toutes les parties ont signé et nous allons travailler dur ces prochaines semaines pour confirmer la date et le lieu du plus grand des combats de boxe», a indiqué à Sky Sports Eddie Hearn.

Les négociations ont longtemps traîné entre le clan d’Anthony Joshua, détenteur des ceintures WBA, WBO, IBO et IBF et celui de Tyson Fury qui avait subtilisé la ceinture WBC à l’Américain Deontay Wilder en février 2020. Agé de 32 ans, «Gypsy King» (invaincu en 31 combats) n’a d’ailleurs plus combattu depuis cet affrontement à Las Vegas.

De son côté, «AJ», champion olympique 2012 (31 ans), avait défendu ses titres conte le Bulgare Kubrat Pulev en décembre dernier. Il s’était imposé par KO à la 9e reprise. En carrière, il s’est incliné une seule fois (25 combats, 24 victoires), à la surprise générale contre Andy Ruiz Jr avant de se venger six mois plus tard.

Reste désormais à valider la date – le premier combat pourrait avoir lieu en juin ou juillet – et surtout le lieu. Si évidemment, pour ce duel 100% Britannique qui verra l’intronisation du successeur de Lennox Lewis, dernier poids lourds à avoir détenu toutes les ceintures (1999), Wembley serait l’idéal, plusieurs options (économiques) s’offrent aux promoteurs.

L’Arabie saoudite, qui avait accueilli la revanche entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr, Singapour, le Qatar, la Chine, Dubaï ou encore les Etats-Unis sont les destinations possibles.

