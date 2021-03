Anthony Joshua-Tyson Fury : où aura lieu le combat ?

Désormais signé, le combat de boxe entre Anthony Joshua et Tyson Fury doit trouver une date officielle et surtout un lieu. Plusieurs endroits sont à l’étude.

Alors que le promoteur Eddie Hearn a officialisé l’accord entre les clans des deux Britanniques détenteurs des ceintures des poids lourds lundi, pour un montant d’un peu plus de 200 millions d’euros (pour deux combats), désormais la question se porte sur le lieu de cet affrontement.

Et la liste est longue sur les potentielles destinations pour accueillir ce duel entre Anthony Joshua et Tyson Fury, qui verra l’un des deux (ou pas), devenir le premier poids lourds à détenir toutes les ceintures depuis Lennox Lewis (1999). Alors que Wembley serait le théâtre idéal pour ce duel 100% britannique, l’enjeu économique pourrait pousser les organisateurs à se rendre en Arabie saoudite, qui avait accueilli la revanche entre Anthony Joshua et Andy Ruiz Jr en décembre 2019.

Autres destinations possibles Singapour, le Qatar, la Chine, Dubaï ou encore les États-Unis où évidemment la boxe est reine.

