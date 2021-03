Combien gagne un arbitre de Ligue 1 ?

Le salaire des arbitres de Ligue 1 reste méconnu du grand public. Voici en détail leur rémunération.

Comme l’a récemment révélé le quotidien L’Equipe, qui a également dévoilé le salaire des joueurs du championnat de France, le budget alloué pour les arbitres atteint cette saison un total de 17 millions d’euros. Il monte jusqu’à 25 millions d’euros avec la partie VAR et goal-line technology.

La rémunération est d’abord fait avec une part fixe mensuelle (indemnité de préparation de 6.497 euros bruts pour les arbitres fédéraux. Il est 4.188 euros pour les assistants «Elite» et 2.291 euros pour les assistants «non-Elite».

En plus de cette part fixe mensuelle, viennent s’ajouter des primes de matchs selon le niveau du championnat et le rôle de l’arbitre. Ainsi, en Ligue 1, un arbitre central touche 3.029 euros brut de primes, un assistant 1.478 euros et 1.000 pour un assistant vidéo.

En Ligue 2, la prime de match est de 1.583 euros pour l’arbitre central et de 711 euros pour ses assistants.