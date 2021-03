Freeride : deux Français sur le toit du monde

Marion Haerty et Victor de le Rue ont été sacrés champions du monde de snowboard au terme de la saison du Freeride World Tour.

Victor de le Rue a écœuré toute la concurrence. Champion du monde 2019, celui qui s’est imposé pour la deuxième fois de la saison sur le circuit après sa victoire en Autriche il y a une dizaine de jours, s’est offert le deuxième titre de champion du monde de sa carrière.

Marion Haerty + Victor De Le Rue =



Les champions du monde de freeride 2021 sont français! https://t.co/IiB7zBiyKi pic.twitter.com/8zAaaq4zNw — Snowsurf(@snowsurfmag) March 23, 2021

«Je me suis mis dans le même état d'esprit qu'en Autriche, a confié Victor De Le Rue (31 ans). J'ai fait le run qui me paraissait bien, j'ai bien ridé, j'ai fait un trick à un endroit qui me plaisait bien. Je gagne et suis champion du monde, c'est un très bon début de journée. J'ai fait le run que j'avais prévu, même si au final c'était un peu plus raide et rapide que ce que je pensais. Je suis super content.»

De son côté, Marion Haerty a conclu la saison de manière parfaite. La Française a remporté sa quatrième victoire de la saison et devient la première à remporter toutes les épreuves d’une saison. Au-dessus du lot, elle avait déjà été sacrée championne du monde il y a dix jours en Autriche.

« Je ne pense pas aux résultats ni aux titres, j'essaie juste de rider pour moi, de me faire plaisir avant tout. Je savoure le moment présent, j'essaie de m'exprimer au mieux, a-t-elle expliqué. J'aime mon sport, je suis amoureuse de mon sport. J'ai envie de le pousser, je ne suis pas là pour écraser les autres et faire des records. Je suis juste là parce que j'ai envie de me dépasser moi-même. La compétition, c'est envers moi. Même si j'avais gagné le titre avant j'avais pas mal de pression.»