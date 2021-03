Vidéo : Le sensationnel KO de Dillian Whyte infligé à Alexander Povetkin

Dillian Whyte a pris sa revanche sur Alexander Povetkin, samedi soir, en lui infligeant un énorme KO pour s’emparer du titre de champion intérimaire des poids lourds WBC.

Samedi à Gibraltar, devant 500 spectateurs, le Britannique de 32 ans a mis le Russe KO au 4e round de belle manière. «Je suis simplement triste de ne pas avoir conclu au premier round, a déclaré Whyte à Sky Sports. Je crois que je peux battre n'importe qui. Je veux le titre mondial.»

Devastating Knock out Dillan Whyte Vs Alexander Povetkin 2 boxing WBC interim heavyweight title fight new pic.twitter.com/YG4TgQMWF3

