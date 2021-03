Nacer Bouhanni sévèrement critiqué après avoir tassé un adversaire contre les barrières

Nacer Bouhanni ne s’est pas fait des amis sur la course Cholet-Pays de la Loire. Le sprinteur français a été sévèrement critiqué par Jake Stewart pour avoir failli provoquer une énorme chute, ce dimanche, à l’arrivée.

Dans l’emballage final, Bouhanni a joué des coudes avec le jeune Britannique. Lancé à pleine vitesse, il a tassé Stewart, qui tentait de se faufiler par la gauche, contre les barrières. S’il a évité une énorme chute à l’image de celle de Fabio Jakobsen, en août dernier, sur le Tour de Pologne, Stewart s’en est pris à Bouhanni.

«Yo Nacer Bouhanni, je te demanderais bien à quoi tu pensais... mais tu n'as clairement pas de cerveau. Ce qui est ironique, c’est que tu m’as dit après l’arrivée que je n’avais aucun respect. Ceci est une vidéo éducative de ce que veut dire le non-respect», a-t-il posté sur son compte twitter accompagné d’une vidéo du sprint.

Yo @BouhanniNacer I would ask you what you was thinking...but you clearly have no brain cells. The ironic thing is, you told me I had 'no respect' after the finish. Here's an educational video of what 'no respect' looks like... https://t.co/nk5Bp6lE0V

