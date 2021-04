José Mourinho : le montant astronomique perçu après ses licenciements

Ses histoires en Angleterre se sont toujours mal terminées. Mais elles ont été particulièrement juteuses pour José Mourinho. Comme après ses renvois de Chelsea et Manchester United, l’entraîneur portugais, remercié ce lundi par Tottenham, devrait percevoir une nouvelle fois des indemnités de licenciement conséquentes.

A défaut d’avoir décroché le moindre titre durant ses 17 mois passés sur le banc des Spurs, «The Special One» va pouvoir ajouter un nouveau gros chèque à sa collection. Nommé en novembre 2019 pour succéder à Mauricio Pochettino, il avait pour ambition de garnir l’armoire à trophées du club londonien et de concurrencer Liverpool ou encore les deux clubs de Manchester pour le titre de champion.

Mais s’ils occupaient la tête du classement mi-décembre, les coéquipiers d’Hugo Lloris se sont écroulés dans la deuxième partie de saison avec pas moins de onze défaites toutes compétitions confondues. Et Mourinho n’a pas résisté à la série de mauvais résultats des Spurs, retombés au 7e rang de Premier League et éliminés de la Ligue Europa dès les 8es de finale par le Dinamo Zagreb.

Un échec cuisant pour le technicien lusitanien, qui entretenait également des rapports tendus avec certains de ses joueurs. Mais il pourra se consoler avec la jolie somme qui l’attend. Selon The Independent, José Mourinho, qui était sous contrat jusqu’en juin 2023, devrait percevoir un peu plus de 18 millions d’euros d’indemnités de départ. De quoi agrémenter encore un peu plus le pactole qu'il a déjà accumulé.

Au total, il aura touché près de 93 millions d’euros au gré des différents renvois qui ont émaillé sa carrière. Il avait reçu une indemnité de 21 millions d’euros lorsqu’il avait été limogé une première fois par Chelsea en 2007. Cinq plus tard, il avait touché une somme équivalente au moment de quitter le Real Madrid. De retour à Chelsea en 2013, il avait perçu 14,5 millions d’euros au moment de son renvoi en 2015. Enfin à Manchester United, il s'était vu remettre 17,5 millions d'euros d’indemnités de licenciement. Son futur club devra réfléchir avant de s’attacher ses services s’il ne veut pas avoir à payer le prix fort.