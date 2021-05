Italie : José Mourinho prochain entraîneur de l'AS Rome

José Mourinho sera l'entraîneur de l'AS Rome pour les trois prochaines saisons, a annoncé mardi le club italien dans un communiqué.

Il a rapidement rebondi. Licencié par Tottenham il y a deux semaines, le technicien portugais est de retour en Italie. Après avoir mené l’Inter Milan sur le toit de l’Europe en ayant remporté la Ligue des champions (2010), il va donc s’installer dans la capitale italienne.

«Après m'être entretenu avec les propriétaires, j'ai immédiatement compris à quel point l'ambition de ce club est élevée, a confié José Mourinho. L'incroyable passion des fans de la Roma m'a convaincu d'accepter le poste.»







L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Le club romain, qui compte dans ses rangs le Français Jordan Veretout, avait récemment officialisé la fin de la mission de son compatriote Paulo Fonseca, qui avait été nommé en juin 2019.

La Roma, actuellement 7e de Serie A, à 9 points de son rival, la Lazio, avec pourtant un match en plus de joué, n'a plus aucune chance de se qualifier pour la Ligue des champions. Et lourdement battu en demi-finale aller de la Ligue Europa à Manchester United (2-6), le club romain n'a que très peu de chances de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine. Les Giallorossi jouent leur demi-finale retour jeudi soir au stadio Olimpico de Rome.