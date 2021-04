Ligue 1 : Dijon officiellement relégué en Ligue 2

Battu par Rennes (5-1), ce dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1, Dijon, lanterne rouge, est officiellement relégué en Ligue 2.

C’est acté. Les hommes de David Linarès ne seront plus dans l’élite la saison prochaine. Dernier depuis un petit moment, le club de Côte d’Or, en L1 depuis 2016, compte 13 points de retard sur Nantes, 18e et barragiste, alors qu’il reste quatre journées à disputer (et donc 12 points maximum).

Le DFCO, qui enregistre une 22e défaite en 34 matchs, n’a compilé que 18 points cette saison. Cette relégation était attendue depuis des semaines pour un club qui n'a remporté que trois victoires lors de cette longue saison.

C'est terminé au Roazhon Park sur ce score de 5-1 en faveur du @staderennais. Le #DFCO n'évoluera pas en Ligue 1 pour une 6e saison consécutive.





Une relégation fait partie de la vie d'un club, le DFCO connaîtra des jours meilleurs. Ensemble. Merci pour votre soutien.#SRFCDFCO pic.twitter.com/7HeAza7dxM — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 25, 2021

Sur la pelouse rennaise, les Dijonnais ont malgré tout entretenu un maigre espoir de maintien en début de partie, avec l'ouverture du score de Yassine Benzia (9e s.p.), mais ils ont dû renoncer rapidement. Un doublé de Martin Terrier (16e, 71e) et des buts de Flavien Tait (72e), Gerzino Nyamsi (81e) et Clément Grenier (90e) ont eu raison d’eux.