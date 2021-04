PSG : «La saison où je suis le plus heureux», assure Neymar

Une première depuis trois ans. A la veille de la réception de Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des champions, Neymar était présent, ce mardi, en conférence de presse. L’occasion d’aborder ce rendez-vous européen, mais aussi sa situation contractuelle au PSG.

A un an de la fin de son contrat, qui s’achève en juin 2022, le Brésilien n’a toujours pas prolongé. Tout comme Kylian Mbappé. Si elle serait en bonne voie, le n°10 parisien a préféré rester évasif sur sa prolongation. «J’ai déjà parlé de cela lors du dernier match. Ce n’est pas un sujet à aborder maintenant», a confié Neymar concentré sur la fin de saison du club de la capitale.

Des propos qui font échos à ceux tenus par Leonardo, le week-end dernier, à Metz. «Concernant Neymar, tout le monde connaît déjà notre intention. On n’est pas pressé. Personne ne court derrière nous, on est vraiment tranquille, on a des rapports très bons et francs», a indiqué le directeur sportif parisien sur Canal +.

Mais alors que des rumeurs venues d’Espagne évoquent toujours un possible retour au FC Barcelone, Neymar a réaffirmé se sentir très heureux à Paris. «Je tiens à signaler que je me sens très bien, c’est peut-être la saison où je me sens le plus heureux, à l’aise, les choses vont venir naturellement, a-t-il assuré. (…) Depuis je suis arrivé au PSG, on sait tous que j’ai eu des difficultés, mais je les ai surmontées. J’ai toujours été un professionnel, quoiqu’en disent certaines mauvaises langues.»

Le résultat de la double confrontation contre Manchester City et la fin de la saison du PSG devraient influer sur la décision finale. Et après avoir échoué en finale, en août dernier, face au Bayern Munich, il est déterminé à mener Paris sur le toit de l’Europe. «Aujourd’hui, mon objectif principal est la Ligue des champions, pas le Ballon d’Or, ce n’est pas la première chose qui est dans ma tête actuellement. Ce que je veux, c’est tout faire pour aller en finale, gagner la Ligue des champions. C’est ce qu’il y a de plus important pour moi», a-t-il affirmé. Et cela passe par une nouvelle grande performance contre City.