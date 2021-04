Ligue des champions : Battu par City (1-2), le PSG devra réaliser un exploit à Manchester

Du rêve au cauchemar. Le PSG, qui avait ouvert le score, a été renversé par Manchester City, ce mercredi, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2). Les Parisiens devront réaliser un exploit, mardi prochain, en Angleterre pour espérer aller en finale.

Tout avait pourtant si bien commencé pour le club de la capitale. Peut-être un peu trop bien avec une première période parfaitement maitrisée et récompensée par un but de Marquinhos. De retour de blessure, après avoir soigné son adducteur, le capitaine parisien a une nouvelle fois été décisif.

Sur un corner d’Angel Di Maria, le Brésilien s’est imposé dans la surface de City pour placer une tête imparable (15e), répondant encore présent dans un grand rendez-vous. En août dernier, lors du Final 8 à Lisbonne (Portugal), il avait déjà marqué en quart de finale contre l’Atalanta et en demie face au RB Leipzig avant de trouver également le chemin des filets en quart, cette saison, sur la pelouse du Bayern Munich.

Dans la foulée de cette réalisation, le champion de France, séduisant dans le jeu, a mené la vie dure aux Anglais, peu habitués à courir après le ballon, et s’est procuré plusieurs occasions pour faire le break. Sans y parvenir restant à la merci d’un réveil du club mancunien. Et il y a eu lieu après la pause.

Dès le retour des vestiaires, les hommes de Pep Guardiola ont remis le pied sur le ballon et dominé une équipe parisienne qui a sombré au fil des minutes. Beaucoup plus sûrs de leur force, ils ont renversé la partie en seulement sept minutes sur deux coups de patte. Le premier sur un centre tir un peu chanceux de Kevin de Bruyne qui a surpris Keylor Navas (64e) et sur un coup-franc de Riyad Mahrez qui a transpercé le mur parisien (71e).

La soirée a définitivement basculé du mauvais côté avec l’expulsion d’Idrissa Gueye. A l’image de ses coéquipiers, le milieu de terrain sénégalais a été rayonnant durant les 45 premières minutes avant d’être à la peine et de recevoir un carton rouge pour une grosse semelle sur la cheville d'Ilkay Gubdogan (77e).

«On a été trop derrière en deuxième période, a regretté Marquinhos au coup de sifflet final au micro de RMC Sport. Manchester City était plus agressif. (…) C’était dur de tenir le ballon, de ressortir avec au milieu et à bien les contrer. (…) On prend deux buts vraiment bêtes. C’est des détails, c’est la Ligue des champions. Il faut mieux gérer ces petits détails.»

Et dès mardi prochain, dans le nord de l’Angleterre, où le PSG n’aura pas d’autres choix que de réaliser l’exploit pour voir Istanbul, théâtre de la finale, le 29 mai prochain. Kylian Mbappé, Neymar, très décevants et peu en vue, et les Parisiens devront impérativement s’imposer en inscrivant au moins deux buts de l’autre côté de la Manche.

Ce qu’ils sont déjà parvenus à faire à Old Trafford contre Manchester United en phase de groupes, au Camp Nou face à Barcelone en 8e et à l’Allianz Arena contre le Bayern Munich en quart. A eux désormais d’en faire autant à l’Etihad Stadium. «Il faut avoir de la personnalité, si on n’y croit pas, on ne va pas là-bas, a lâché Marquinhos. Il faut y aller avec la volonté de gagner. (…) On a tout ce qu’il faut pour renverser la situation.»