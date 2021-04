PSG : Un mois de mai à quitte ou double ?

En cette fin de saison, le PSG peut encore tout gagner et réaliser un triplé historique. Mais il peut aussi et surtout tout perdre au cours d’un mois de mai qui s’annonce plus que jamais capital pour le club parisien.

Dans la dernière ligne droite, Paris est lancé dans une course à suspense et à l’issue incertaine. Encore engagés sur trois tableaux, avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, les Parisiens peuvent espérer tout rafler, mais ils ne sont pas à l’abri de repartir sans le moindre trophée et réaliser l’une des pires saisons de l’ère QSI.

En championnat, le champion de France n’a plus son destin entre les mains. Deuxièmes avec un point de retard sur Lille, Marquinhos et ses coéquipiers, qui comptent 8 défaites, du jamais vu depuis l'arrivée des Qataris en 2011, n’ont aucun droit à l’erreur et devront réaliser un sans-faute, tout en misant sur un faux-pas du Losc, pour décrocher le 10e titre de l’histoire du PSG. Et ça commence dès samedi avec la réception de Lens au Parc des Princes, où ils ont régulièrement éprouvé des difficultés cette saison.

Le revers lors de la venue de Manchester City, mercredi soir, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2) est venu confirmer ces problèmes à domicile tout en compromettant les chances de qualification pour la finale. Avec cette défaite, les hommes de Mauricio Pochettino sont condamnés à l’exploit lors du match retour, mardi, dans le Nord de l’Angleterre. Ils devront impérativement s’imposer et inscrire au moins deux buts sur la pelouse de l’Etihad Stadium pour disputer une deuxième finale consécutive. Dans le cas contraire, une élimination s'ajouterait à la liste des désillusions sur la scène européenne ces dernières années.

Les Parisiens viseront également la finale en Coupe de France. Mais pour retourner au Stade de France, et tenter de soulever un 14e trophée dans la compétition, ils vont devoir négocier un déplacement du côté de Montpellier qui sera loin d’être évident (12 mai). A l’image de la fin de saison du PSG dont l'issue pourrait avoir des conséquences au sein du club. A commencer par l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.