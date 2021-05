Barcelone-PSG demi-finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Un nouvel exploit pour les Parisiennes ? Accrochées à l’aller par Barcelone (1-1), les filles d’Olivier Echouafni vont devoir marquer et ne pas s’incliner, ce dimanche, en Catalogne lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions féminine, à suivre en direct sur beIN Sport 1 à partir de 12h, pour aller à Göteborg (Suède), théâtre de la finale.

Comme en quarts de finale, c’est à l’extérieur qu’Irene Paredes et ses coéquipières vont devoir aller chercher leur qualification. Et elles ont prouvé qu’elles en avaient la capacité. Battues à l’aller (0-1) et menées au score au retour, elles ont reversé les Lyonnaises, quintuples tenantes du titre, sur leur propre terrain pour arracher leur billet (1-2).

Une performance à reproduire face aux Barcelonaises, qui survolent leur championnat, pour se rendre en Suède le 16 mai prochain. Et pour y parvenir, il leur faudra être plus précises dans le dernier geste qu’à aller.

Au Camp des Loges, elles s’étaient procuré plusieurs occasions franches, mais elles avaient manqué de réalisme. «Il faudra améliorer l’efficacité», avait prévenu à l’issue de la rencontre leur entraîneur. Elles devront également être en mesure de contenir les assauts des joueuses du Barça, qui s’étaient créées elles aussi de nombreuses situations mais avaient buté sur Christiane Endler encore héroïque dans sa cage.

«Elle nous assure de rester en course pour la qualification, avait déclaré Olivier Echouafni. (…) Mais il faudra que le Barça ait moins de situations au retour et que nous soyons capables d’aller marquer.» Une grande gardienne, une défense imperméable et des attaquantes efficaces, c’est tout ce le PSG aura besoin pour vivre la 3e finale européenne de son histoire.