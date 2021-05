Stephen Curry : sa paire de chaussures en hommage à Bruce Lee vendue aux enchères

La paire de chaussures en hommage à Bruce Lee portée et dédicacée par Stephen Curry a été vendue aux enchères pour plus de 51.000 euros.

L’intégralité de la somme sera reversée aux familles des victimes des fusillades d’Atlanta visant la communauté asiatique, en mars dernier. Stephen Curry avait travaillé avec la fondation Bruce Lee pour créer une paire unique de ses «Curry 8» portée lors d’un match de saison régulière en NBA, face aux Hawks d’Atlanta le 4 avril dernier. La star des Warriors de Golden State avait exprimé son horreur face à cette tragédie qui avait coûté la vie à 8 personnes, dont 6 issues de la communauté asiatique.

Concernant le choix de rendre un hommage spécifique à Bruce Lee, Stephen Curry avait expliqué admirer l’acteur pour son engagement «pour unifier les gens, parler d’harmonie collective entre des personnes issues de différentes origines, de différentes races, mais aussi en faveur de son héritage asiatique».

«Je pense qu’il y a beaucoup de citations de lui, et de thèmes qu’il abordait à l’époque, qui restent vrais aujourd’hui. Et je sais que sa fondation essaie de perpétuer cet héritage pour tenter de venir en aide aux personnes dans le besoin et continuer d’inspirer le changement », avait ajouté Stephen Curry au site américain The Undefeated.

Shannon Lee, la fille du comédien, s’est dit honorée par le geste de la star des Warriors, et que son geste était « le plus bel exemple d’un acte de générosité et de solidarité ».