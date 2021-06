Boxe : Deontay Wilder veut «décapiter» Tyson Fury

Deontay Wilder, opposé à Tyson Fury le 24 juillet, compte bien prendre sa revanche sur celui qui est le seul à lui avoir fait connaître la défaite dans le monde de la boxe. Et par n’importe quel moyen.

Cette trilogie entre le «Bronze Bomber» et le «Gypsy king», qui a bien failli ne pas avoir lieu, s’annonce d’ores et déjà exceptionnelle. Après un nul et une victoire de Fury, l’Américain compte bien retrouver le chemin du succès et récupérer sa ceinture WBC à Las Vegas. Et comme il l’a confié, ce sera avec la manière.

«Mon état d’esprit est le suivant : envisager de faire mal à une personne si fortement, au point de vouloir la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était, a expliqué Deontay Wilder à 78SPORTSTV dans des propos retranscris par La Sueur. Le décapiter de toutes les manières, comme des trucs prémédités.»

«Il n’y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher, a-t-il promis à Tyson Fury qui l’avait battu en février 2020. Vous devez passer par moi. Je suis le cogneur le plus dur de l’histoire des poids lourds et je vais continuer à l’être. Je suis prêt à récupérer ce titre. Nous étions contractuellement obligés de combattre.»

Le «Bronze Bomber», réputé pour mettre KO ses adversaires, n’a d’ailleurs que très peu goûter le fait de voir le «Gypsy King» organiser l’unification des titres des poids lourds de la boxe avec le clan d’Anthony Joshua. «Bien sûr, je considère cela comme une manière lâche d’essayer de fuir, d’essayer de m’éviter, a-t-il lancé. Pour quelle raison ? Nous connaissons la raison et il connaît la raison.» Vivement le 24 juillet.

