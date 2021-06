Mayweather – Logan Paul : les cotes incroyables pour le combat

Floyd Mayweather et Logan Paul vont s’affronter dans la nuit de samedi à dimanche dans un combat de boxe inédit. Et les bookmakers sont en forme.

Pour cet affrontement d’exhibition assez inédit, qui aura lieu à Miami, contre l’un des hommes les plus médiatiques dans les sports de combat – avec son frère Jake, ils souhaitent affronter les meilleurs combattants de la planète –, les cotes sont assez folles à en croire les sites spécialisés.

Selon le site «JohnnyBet», la victoire de Floyd Mayweather est à 1,05 alors que le match nul est coté à 16. Une victoire de Logan Paul est elle à 10.

Un duel atypique

Evidemment, le grand favori de ce combat est Floyd Mayweather. Agé de 44 ans, l’ex-star des rings de boxe, invaincu en carrière (50 combats, 50 victoires), devrait se débarrasser rapidement d’un Logan Paul (25 ans) qui disputera son troisième combat professionnel. Même s’il s’est bien entraîné pour causer des soucis à son adversaire. Plus grand et plus lourd (1,88m pour 86 kg), il devrait en effet ennuyer quelques peu l’ex-champion (1,73m, 68kg).

«Money» est un habitué des combats «originaux». Surtout lorsque l’attrait économique est bien présent. C’était notamment le cas lors de sa victoire contre la star de MMA, Conor McGregor en 2017 ou le champion de kickboxing Tenshin Nasukawa au Japon.

