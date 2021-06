Mike Tyson : ce jour où il a failli se battre avec Michael Jordan

Mike Tyson et Michael Jordan, deux légendes de leur discipline, ont failli en venir aux mains il y a quelques années. Et le basketteur l’a échappé belle.

Alors qu’il n’avait peur de personne sur les parquets de la NBA, «MJ» s’est fait tout petit ce soir de 1988 lorsqu’il a croisé à «Iron Mike». Cette année-là, les deux Américains se sont retrouvés à une soirée organisée par Richard Dent, une gloire du football américain.

Michael Jordan, qui sort d’une année incroyable avec les Chicago Bulls avec un titre MVP, le concours de Dunk et un titre de défenseur de l’année, se retrouve alors à la table de Mike Tyson. Les deux hommes, aux égos connus, sont même assis l’un en face de l’autre. C’est alors que la tension est rapidement montée avec le champion du monde des poids lourds de boxe qui était dans une mauvaise passe après son divorce avec Robin Givens.

Dans son livre Taming the beast (Apprivoiser la bête), Rory Holloway, ancien manager et ami de Mike Tyson a ainsi raconté il y a quelques années cet épisode. «Je disais au serveur de noyer son verre parce que je me doutais de la tournure qu'allait prendre les évènements, explique-t-il. Mike fixait Michael Jordan à l'autre bout de la table. Il lui a dit ‘Hey mec, tu crois que je suis stupide ? [...] Je sais que t'as touché [à Robin]. Vas-y, tu peux me le dire'».

«His Airness», qui avait l’habitude de répondre à ses adversaires en NBA, n’a pas bronché. «On aurait dit que Jordan avait vu un fantôme [...] C'était évident qu'il n'avait qu'une envie, se lever et déguerpir, révèle Holloway. Cette nuit c'était vraiment le cirque [...] Mike disait à tout le monde qu'il allait botter le cul de Jordan.» Ce dernier est d’ailleurs rapidement parti de la soirée...

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène