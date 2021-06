PSG : Keylor Navas sur le départ avec l'arrivée attendue de Gianluigi Donnarumma ?

Les histoires d’amour finissent toujours mal en général. Et celle entre le PSG et Keylor Navas pourrait connaître ce triste sort avec le possible départ de l’ancien madrilène en raison de l’arrivée imminente de Gianglui Donnarumma.

Il y a encore quelques jours, rien ne laissait présager un divorce entre le club de la capitale et le gardien costaricien. Considéré comme l’une des meilleures recrues de l’ère QSI, ce dernier a encore été décisif à de nombreuses reprises dans sa cage cette saison, en championnat comme en Ligue des champions, et a prolongé son contrat en avril dernier jusqu’en juin 2024. «C’est le plus grand gardien du monde. Il inspire une grande confiance à l’équipe et nos fans l’adorent. Il sera un acteur décisif des grandes échéances de fin de saison, et des années à venir», avait d’ailleurs déclaré le président Nasser al-Khelaïfi au moment de sa prolongation.

Mais moins de deux mois plus tard, son avenir à Paris ne semble plus aussi dégagé. Le PSG est proche de s’attacher les services de Donnarumma en fin de contrat avec l’AC Milan et le gardien italien pourrait débarquer dans la peau de titulaire. Face à cette situation, qui ne lui a évidemment pas échappé, Navas a publié un message énigmatique, en relayant une citation d’Oscar Wilde. «Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence», a-t-il posté sur son compte Instagram. Cette sortie sur les réseaux sociaux peut être interprétée de différentes manières et semble entre-ouvrir la porte à un départ dans une volonté de ne pas revivre la même chose qu’au Real Madrid après la signature de Thibaut Courtois.

Et plusieurs clubs seraient déjà intéressés par sa venue. La Juventus Turin, l’AC Milan et surtout Manchester United se seraient déjà positionnés pour tenter de le recruter. Pour le laisser partir, le PSG réclamerait aux alentours de 12 millions d’euros. Soit l’équivalent du montant que le club parisien avait déboursé pour se l’offrir à l’été 2019.