Boxe : la somme pharaonique touchée par Floyd Mayweather contre Logan Paul dévoilée

Floyd Mayweather, qui avait combattu le youtubeur Logan Paul début juin, a confié qu’il avait touché un joli pactole pour cet étrange combat de boxe.

«Money» n’a jamais aussi bien porté son surnom. Le boxeur américain, sorti de sa retraite le temps d’une exhibition contre la star d’Internet en début de mois à Miami, a de nouveau fait parler l’argent.

Alors que les deux hommes ont livré une copie de boxe désastreuse, qui a reçu de nombreuses critiques, Floyd Mayweather Jr en est sorti gagnant sur le plan comptable, comme il était prévu.

Floyd Mayweather boasting about making $100million for his exhibition with Logan Paul after Gervonta Davis' win…





