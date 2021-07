Neymar : Le Brésilien dévoile les cinq joueurs qu’il considère plus techniques que lui

Neymar est l’un des joueurs les plus techniques au monde. Mais, dans une vidéo pour Oh My Goal, la star du PSG s’est vu proposer le défi de révéler les cinq joueurs qu’il considère plus techniques que lui.

Avant de faire son choix, le Brésilien a d’abord eu besoin de plusieurs secondes de réflexion. Car ils ne sont pas beaucoup à avoir une capacité de dribbles supérieure à lui. «Plus technique que moi ? Je ne sais pas si je peux dire ça, avec tout l’humilité au monde, je me mets dans les joueurs les plus techniques aujourd’hui», a-t-il lancé.

Mais l’ancien barcelonais s’est finalement lancé et c’est presque sans surprise qu’il a nommé en premier Lionel Messi, avec qui il a évolué en Catalogne. «C’est le numéro 1. Le plus grand de tous. Tous les clubs, tous les joueurs l’adorent. Tout le monde voudrait jouer avec lui», a confié Neymar, en réaffirmant sa volonté d’évoluer à nouveau à ses côtés, alors que l’Argentin est libre depuis la fin de son contrat avec le Barça.

L’international auriverde a ensuite désigné deux Belges avec Eden Hazard (Real Madrid) et Kevin de Bruyne (Manchester City), avant de citer le milieu de terrain italien Marco Verratti, qu’il connaît très bien pour côtoyer au PSG, et Thiago Alcantara (Liverpool). En revanche, il n’a mentionné ni Cristiano Ronaldo, ni son coéquipier Kylian Mbappé.