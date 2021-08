Equipe de France : Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby appelés, Olivier Giroud absent

Quatre petits nouveaux et un grand absent. Didier Deschamps a retenu Théo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Jordan Veretout et Moussa Diaby, ce jeudi, pour les trois prochains matchs des Bleus contre la Bosnie, en Ukraine et face à la Finlande, mais il a décidé de se passer d’Olivier Giroud.

Un mois et demi après l’échec à l’Euro, et l’élimination dès les 8es de finale face à la Suisse, une nouvelle ère s’ouvre en équipe de France avec la présence de ces petits nouveaux et surtout l’absence du deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (46 buts) dans cette liste de 23 joueurs. «C’est simplement un choix sportif du moment, par rapport à une liste de 23 (joueurs) et de la concurrence», a confié le sélectionneur tricolore.

Sans pour autant fermer la porte à l’attaquant, qui a quitté Chelsea cet été pour rejoindre l’AC Milan, où il bénéficie davantage de temps de jeu. «C’est mon choix aujourd’hui. A Olivier de continuer à être performant, il reste toujours disponible», a-t-il ajouté. La décision de ne pas retenir l’ancien Montpelliérain peut aussi s’avérer être une sanction en raison de ses déclarations pendant la compétition en forme de reproche envers Kylian Mbappé, qui n’ont guère plus à Deschamps. «Il le sait, je le lui ai dit : il n’avait pas à dire ça, c’est une certitude» avai-il déclaré dans L’Equipe.

Son absence, ainsi que les forfaits d’Ousmane Dembélé et de Marcus Thuram, profite à Moussa Diaby, préféré à Wissam Ben Yedder. L’ancien parisien (22 ans) sort d’une bonne saison avec le Bayer Leverkusen et a parfaitement entamé la nouvelle avec déjà deux buts en autant de rencontres. «Pour moi, c’est un objectif», avait-il confié cette semaine en parlant de l’équipe de France.

