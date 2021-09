PSG-OM : pour Angel Di Maria, Jorge Sampaoli est «très étrange»

Joueur du PSG, Angel Di Maria a émis quelques critiques à l’égard de Jorge Sampaoli, entraîneur de l’OM, qu’il a eu en sélectionneur avec l'Argentine.

Le prochain «Classique» promet déjà. Dans une interview accordée à TyC Sports, l’ailier virevoltant parisien s’est confié sur l’actuel coach marseillais qu’il a côtoyé en 2017 et 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’en garde pas un bon souvenir.

«Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j'ai très bien commencé et mal fini [...] Il me traitait comme si j'étais l'un des meilleurs mais après un seul match il m'a laissé sur le banc pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication», a expliqué Angel Di Maria.

Pour rappel, les Argentins, vainqueurs cet été de la Copa America, avaient été éliminés par l’équipe de France, future championne du monde, en huitièmes de finale du Mondial 2018 en Russie après un match fou (3-4).

«C’est une personne très étrange, a expliqué l’ancien joueur du Real Madrid. Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (le manager de l’Argentine), il n'y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C'est dommage parce que c'était la dernière Coupe du monde de Masche (Javier Mascherano), et ça a fini par se passer de la pire des manières.» Les retrouvailles entre El Fideo et Jorge Sampaoli devraient être assez glaciales lors du PSG-OM prochainement.

Reste à savoir comment seront celles avec Lionel Messi. Les deux hommes s’étaient pas mal accrochés lors du Mondial 2018 également…