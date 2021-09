«Le meilleur attaquant du monde» : Samuel Eto’o encense Karim Benzema

Samuel Eto’o est un grand fan de Karim Benzema. L’ancien international camerounais considère même le Tricolore comme «le meilleur attaquant du monde» et estime, dans une interview accordée au quotidien sportif espagnol AS, qu’il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite.

A bientôt 34 ans, l’ancien lyonnais est toujours aussi performant. Depuis le début de la saison, il est tout simplement le joueur le plus décisif des cinq grands championnats. Il est impliqué sur 11 buts du Real Madrid avec six réalisations et cinq passes décisives. Il devance Erling Haaland (7 buts, 3 passes décisives) et Robert Lewandowski (7 buts).

Les prestations de Karim Benzema sous le maillot madrilène n’ont fait que renforcer l’admiration d’Eto’o. «Madrid peut se vanter d’avoir le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema», a confié l’ancien attaquant passé par le Real, Barcelone ou encore l’Inter Milan. Et d’ajouter : «Il est clair qu’il n’a pas la reconnaissance footballistique qu'il mérite. Mais cela arrive parfois dans le football.»

Selon lui, Benzema aurait également mérité de remporter le Ballon d’or. «Si cela dépendait de moi, il fait partie des joueurs qui l’ont mérité ces années. Mais il y en a toujours eu beaucoup comme ça : Raúl, Maldini, Roberto Carlos… Des joueurs très importants qui n’ont jamais remporté ces récompenses individuelles», a-t-il regretté. Mais Karim Benzema a encore quelques devant lui pour pourquoi succéder à Zinedine Zidane, dernier Français à avoir remporté le précieux trophée en 1998.