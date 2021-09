Real Madrid : Karim Benzema futur Ballon d’or ?

Karim Benzema marche sur l’eau en ce début de saison, en même temps qu’il affole les compteurs. Au point que la presse espagnole voit en l’attaquant tricolore un potentiel Ballon d’or.

L’international français (90 sélections, 31 buts) est sur une autre planète. Où personne ne peut l’arrêter. Dans une forme étincelante, il empile les buts et les passes décisives à une allure phénoménale. Comme, mercredi, face à Majorque avec deux nouvelles réalisations et autant de passes pour permettre au Real Madrid de surclasser le promu (6-1) tout en renforçant son statut de joueur le plus décisif du Vieux Continent.

Avec au total 8 buts et 7 passes décisives, il est tout simplement le meilleur buteur et meilleur passeur parmi les cinq grands championnats européens. Il a même réalisé une performance historique en Liga en devenant le premier joueur au 21e siècle à compiler au moins 7 buts et 7 passes décisives après 6 journées de championnat. Ni Cristiano Ronaldo (13 buts et 1 passe en 2014-2015), ni Lionel Messi (8 buts, 5 passes en 2011-2012) n’étaient parvenus à réaliser cette prouesse.

De quoi forcer le respect et l’admiration de l’autre côté des Pyrénées, où de plus en plus de voix s’élèvent pour faire de l’ancien lyonnais un sérieux candidat au Ballon d’or. Après Samuel Eto’o, qui a désigné «KB9» comme «le meilleur attaquant du monde», la presse madrilène milite également pour que Benzema soit récompensé. «Si le Ballon d’or est une récompense sérieuse, il doit être attribué à Benzema», affirme Marca.

Même son de cloche pour AS, qui désigne le n°9 madrilène comme «un artiste», tout en l’inscrivant dans la liste des grands favoris pour remporter le précieux trophée. Alors que l’attribution du Ballon d’or a été annulée l’année dernière en raison de la crise sanitaire, le Madrilène succèdera-t-il à Lionel Messi, lauréat en 2019 ? Réponse en décembre prochain. En attendant, Karim Benzema, auteur de 353 buts en clubs, va tenter de continuer sur sa lancée avec la possibilité de dépasser Thierry Henry (360 buts) pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire.