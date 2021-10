Paris-Roubaix : L’équipe Trek-Segafredo va compenser la différence de prime de victoire d'Elisabeth Deignan pour atteindre la parité

La polémique n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis ce week-end. Victorieuse, samedi, de la première édition féminine de Paris-Roubaix, Elisabeth Deignan avait reçu une prime 20 fois inférieure à celle de Sonny Colbrelli. Mais soucieuse de la parité salariale, son équipe Trek-Segafredo a décidé de combler la différence.

Sur les pavés de l’«enfer du Nord» et des conditions climatiques difficiles, la Britannique s’était imposée en solitaire à Roubaix au terme des 116 kilomètres, devant la Néerlandaise Marianne Vos et sa coéquipière italienne Elisa Longo Borghini. Avec ce succès, elle a eu le droit à une prime d’à peine 1 535 euros de la part des organisateurs de la «Reine des classiques», quand l’Italien Colbrelli, vainqueur le lendemain chez les hommes après plus de 257 kilomètres d’effort, a touché la somme de 30.000 euros.

Une différence de dotation significative qui a fait grincer de nombreuses dents, et plusieurs voix se sont élevées pour pointer du doigt cette disparité. Mais la formation américaine d’Elisabeth Deignan, qui milite en faveur de l’égalité salariale entre hommes et femmes, a décidé de verser à sa coureuse les 28.465 euros d’écart pour compenser cette différence.

Elle effectuera la même chose avec Longo Borghini, qui avait dû se contenter de 760 euros pour sa 3e place. Elle va ainsi se voir verser 12.240 euros, pour toucher au total 15.000 euros, comme Mathieu Van der Poel qui est monté sur la 3e marche du podium à l’issue de la course masculine. Un geste qui mérite d’être salué.