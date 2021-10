PSG : quel accueil pour Kylian Mbappé face à Angers ?

C’est l’heure des retrouvailles. Après la parenthèse enchantée avec l’équipe de France, avec la victoire en Ligue des nations, et dix jours après ses déclarations sur ses envies de départ cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé va retrouver, ce vendredi, les supporters parisiens au Parc des Princes lors de la venue d’Angers en ouverture de la 10e journée de Ligue 1.

L’accueil s’annonce houleux pour l’attaquant tricolore. Comme au début de saison lorsqu’il avait été chahuté à l’occasion du premier match à domicile contre Strasbourg (4-2). Il avait été copieusement sifflé au moment de son entrée sur la pelouse, tout comme son nom à l’annonce de la composition des équipes. A l’époque, les fans du club de la capitale lui reprochaient son silence sur son avenir proche et un peu plus lointain à un an de la fin de son contrat.

Mais Mbappé, loin d’être touché et toujours impliqué malgré sa volonté de partir, avait réussi à inverser la tendance grâce à ses performances sur le terrain. Grâce à ses buts, les sifflets s’étaient transformés en applaudissements. Mais ces récentes sorties médiatiques risquent fort de voir le public à nouveau exprimer son courroux envers le numéro 7 parisien.

Au début de la coupure internationale, il est revenu sur son été agité et avait confirmé sa volonté de rejoindre le Real Madrid. «Avant l’Euro, j’ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l’Euro, j’ai dit que je voulais partir. (…) J’avais pris ma décision et elle était mûrement réfléchie», avait-il notamment déclaré dans «L’Equipe».

Et s’il a été retenu par ses dirigeants, qui ont repoussé deux offres du club madrilène dans les derniers instants du mercato (160 puis 200 millions d’euros), il serait toujours déterminé à rejoindre la capitale espagnole à la fin de son contrat en juin prochain. Même si le PSG et Mauricio Pochettino ne désespèrent pas de le prolonger.

«Kylian prendra la décision qu’il doit prendre, et le club fera tout son possible pour le garder parce que nous parlons d’un des meilleurs joueurs du monde, âgé de 22 ans et avec un grand potentiel. Qui peut penser que le PSG ne veut pas qu’il continue ici pour de nombreuses années encore ? Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu'il reste ici», a confié l’entraîneur argentin.

En attendant qu’une issue soit trouvée, ou pas, les supporters ne devraient pas lui pardonner ses déclarations et ses envies d’ailleurs. De quoi s’attendre à de nouveaux sifflets à l’annonce de son nom et au moment de son apparition sur la pelouse. Et cette fois, il devrait avoir bien du mal à reconquérir le cœur des supporters.