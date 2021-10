Premier League : Manchester United prend l'avion pour seulement 10 minutes de vol afin d'affronter l'équipe voisine

Un déplacement qui fait polémique. L'équipe de Manchester United a effectué un vol de seulement 10 minutes afin de rejoindre la ville de Leicester où ils jouaient, ce samedi 16 octobre.

Pourtant, seulement 170, 71 kilomètres, soit 119 kilomètres à vol d'oiseau, séparent la ville du nord-ouest de l'Angleterre et celle qui se situe à côté de Birmingham, rapporte Le Parisien. En autocar, cela équivaut à deux heures de trajet.

Ce déplacement en jet privé suscite de nombreuses réactions Outre-Manche pour son caractère non écologique. Selon les informations du quotidien britannique The Mirror, la décision de prendre l'avion aurait été prise à la dernière minute suite à la fermeture inattendue de l'autoroute. Mais ces justifications de l'équipe ne suffisent pas à calmer l'indignation sur les réseaux sociaux.

En cause ? Le club s'est engagé il y a quelques jours dans un nouveau partenariat avec l'entreprise «Renewable Energy Group», spécialisée dans le biodiesel et les énergies renouvelables, souligne Le Parisien. Un contrat qui a pour but de «faire prendre conscience de la façon dont les gens peuvent contribuer à un avenir plus propre et plus durable pour notre planète», avait expliqué l'équipe dans un communiqué.

Face à la polémique, Manchester United affirme «avoir réduit ses émissions de carbone annuelles de plus de 2.700 tonnes depuis 2008 en réalisant 12 années consécutives de réductions d'énergie et de carbone grâce au programme du club».