PSG : Verratti absent au moins un mois, Mbappé incertain contre Lille

Nouveau coup dur pour le PSG et Marco Verratti. Touché à la hanche gauche, dimanche, lors du Classique à Marseille (0-0), le milieu de terrain italien devrait être éloigné des terrains pendant au moins un mois, alors que Kylian Mbappé est, lui, incertain pour la réception de Lille, vendredi, en championnat.

Le champion d’Europe est de retour à l’infirmerie. Alors que sa saison dernière avait déjà été émaillée par des absences répétées en raison de multiples blessures, Marco Verratti a de nouveau été lâché par son corps. Le n°6 parisien, qui a manqué pas moins de huit matchs toutes compétitions confondues cette saison avec Paris, à cause notamment d’une blessure au genou, va manquer plusieurs semaines de compétition. A commencer par le déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, mardi prochain, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Sorti juste avant la mi-temps, dimanche, au Vélodrome, après un choc avec Mattéo Guendouzi, il avait un espoir de retrouver rapidement les terrains. Mais les examens réalisés ont révélé «une lésion profonde des muscles obliques», a indiqué dans un communiqué le club parisien. Son indisponibilité est estimée à quatre semaines. Son retour n’est donc pas attendu avant la fin du mois de novembre. Il devrait ainsi manquer également le match à Manchester City en C1 et au minimum trois matchs de Ligue 1, sans compter la rencontre contre le Losc pour laquelle il était suspendu.

Et il ne sera pas le seul absent pour affronter le champion de France au Parc des Princes. Sergio Ramos, dont «la reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine», et Leandro Paredes, qui devrait faire son retour à la compétition après la trêve internationale, seront encore forfait. Un doute subsiste concernant la présence de Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore «est victime d’une infection ORL» et «un point sera fait dans 48 heures», soit la veille de la rencontre. Si l’optimisme est de mise dans les rangs du club parisien, une défaillance du champion du monde 2018 serait une énième mauvaise nouvelle pour le PSG.