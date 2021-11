Vidéo : le magnifique but d’Antoine Griezmann au terme d’une folle chevauchée

Il a été l’auteur de l’un des buts du week-end. En déplacement, ce dimanche, sur la pelouse de Valence avec l’Atlético Madrid en Liga, Antoine Griezmann a trouvé le chemin des filets d’une magnifique frappe du pied gauche au terme d’une incroyable chevauchée. Mais cette réalisation n’a pu empêcher son équipe de concéder le match nul (3-3).

L’international français a été l’un des hommes les plus en vues à Mestalla. Très en jambes, il a été à l’origine de l’ouverture du score de Luis Suarez après un mouvement orchestré avec Correa et conclu par l’attaquant uruguayen avec l’aide du poteau (35e). Mais le plus beau était à venir à l’heure de jeu.

Alors que Valence a égalisé au retour des vestiaires, Griezmann a récupéré le ballon dans son propre dans les pieds Guillamon avant d’effectuer une remontée avec le ballon au pied de plus de 60 mètres et de déclencher une frappe puissante du gauche à l’entrée de la surface, qui s’est logée dans la lucarne du gardien valencian totalement impuissant.

[ VIDEO - BUT] #LaLiga



GRIEZMAAAAAAAAN QUEL GOLAZO !!!!



Un raid solitaire qui se termine par un missile sous la barre !https://t.co/1t6SeNNS6o — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 7, 2021

L’ancien barcelonais n’en est pas resté là. Il est également impliqué sur le but inscrit dans la foulée par Sime Vrsaljko. Mais malgré ces deux buts d’avance, les Colchoneros ont été accrochés par Valence, qui a arraché le match nul dans les arrêts de jeu grâce à un doublé d’Hugo Duro.

De quoi nourrir de sérieux regrets pour Antoine Griezmann, auteur de son 5e but depuis son retour, et l’Atlético Madrid, qui pointe à la 4e place du championnat d’Espagne à quatre points du Real Madrid.