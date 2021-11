Photos : la nouvelle coupe de cheveux façon «Batman» de Neymar

Neymar est actuellement au Brésil pour préparer les prochains matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Et le joueur du PSG en a profité pour arborer une nouvelle coupe de cheveux, rendant hommage à un célèbre super-héros.

Le Brésilien est un adepte des looks en tout genre. Il n’est pas rare de le voir changer fréquemment de style aussi bien vestimentaire que capillaire. Et alors qu’il a rejoint la Seleçao, l’ancien barcelonais a adopté une nouvelle coiffure dont lui seul a le secret et qui n’a pas manqué de surprendre ses fans qui devraient pourtant être habitués.

Le n°10 parisien est ainsi apparu à l’entraînement de son équipe nationale avec les cheveux teints en blond. Jusque-là rien d’anormal, car ce n’est pas la première fois qu’il opte pour cette couleur. La nouveauté est qu’il s’est fait teindre en noir sur l’un des côtés le logo de Batman. Une énième fantaisie de Neymar, revenu en forme ces dernières semaines.

Neymar in training for Brazil pic.twitter.com/nIrmUr4PIm — (@Neymoleque) November 9, 2021

Il tentera d'ailleurs de confirmer son renouveau lors des rencontres face à la Colombie (vendredi) et l'Argentine (17 novembre) pour permettre au Brésil, largement en tête de la zone sud-américaine avec six points d’avance sur l’Albiceleste de Lionel Messi (11 victoires et 1 nul en 11 matchs), de se rapprocher encore un peu plus du Mondial au Qatar.