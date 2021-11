George Eddy : «Une trentaine de matches avant de juger le niveau des Warriors de Stephen Curry»

Moins d’un mois après la reprise, la nouvelle saison de NBA est déjà passionnante à suivre et les Warriors de Stephen Curry caracolent en tête du classement de la ligue. Mais cela pourrait ne pas durer selon le spécialiste NBA George Eddy.

Après 11 rencontres disputées, Golden State domine la NBA devant Chicago, Utah et Washington. Mis à part le Jazz de Rudy Gobert, ces équipes surprennent par leur début de saison canon alors que les Bucks, champions en titre, ou encore les Lakers de LeBron James peinent à lancer leur saison. Décryptage de ce premier mois de compétition et du début de saison des Français par le journaliste George Eddy.

En tête de la NBA avec 10 victoires pour une seule défaite, les Warriors effectuent un début de saison au-delà des espérances…

George Eddy : «En même temps ils ont un calendrier hyper avantageux. Il faut attendre une trentaine de matches pour vraiment juger leur niveau. Ils ont eu beaucoup de rencontres contre des équipes faciles et des matches à la maison. Cela étant dit, ils ont très bien joué. Steph Curry est toujours extraordinaire et, pour le moment, Jordan Poole remplace convenablement Klay Thompson en attendant le retour de ce dernier et de James Wiseman. Pour moi, c’est une équipe qui va jouer pour les quatre premières places à l’Ouest.

Que dire sur la superbe entame de saison de Stephen Curry (50 points contre Atlanta lundi soir) ?

Il était déjà le meilleur marqueur NBA la saison dernière et était déjà revenu à un niveau extraordinaire. Maintenant il a l’expérience alliée à sa vitesse et sa qualité technique. Il semble mieux se préparer sur le plan physique afin de bien attaquer chaque saison et éviter les nombreuses blessures qu’il a eu durant sa carrière. À 33 ans, il est au croisement entre ses qualités de jeune et l’expérience acquise durant sa carrière. Il lui reste encore un an ou deux avant le début d’une déchéance physique un peu comme ce qu’on constate depuis deux, trois ans avec LeBron James.

Klay Thompson pourrait retrouver un très bon niveau pour les playoffs

Les Warriors vont bientôt enregistrer un retour de poids avec Klay Thompson. Peut-il vite retrouver son efficacité ?

Après deux ans d’absence, s’il retrouve déjà 80% de son niveau d’avant ça serait déjà pas mal. Il lui faudrait au moins un an pour revenir à son meilleur niveau, s’il en est capable. Après, c’est un joueur de «catch and shoot», il reçoit le ballon et il tire. Ce n’est pas le genre à faire trop de dribbles et d’un-contre-un. Il sait jouer sans le ballon et possède un jeu assez dépouillé. Je pense qu’il peut retrouver un très bon niveau pour les playoffs et mettre 20 points par match assez rapidement.

Même avec l’apport de Klay Thompson, Golden State risque d’être un peu juste pour viser le titre…

Pour cette année, oui. Mais on parle aussi beaucoup d’un échange pour James Wiseman. Donc, s’ils récupèrent un joueur expérimenté en pleine bourre, ça peut renforcer l’équipe. C’est une possibilité. Je ne vois pas les Warriors parmi les favoris pour le titre cette saison mais ils seront dans la discussion s’ils continuent comme ça. Et pourquoi pas sortir une surprise à la Phoenix. L’an dernier, on ne voyait pas les Suns en finale mais comme tout s’est bien goupillé ils ont créé la surprise. Mais les Warriors ne sont pas plus favoris que Utah Denver ou Phoenix.

Sekou Doumbouya a besoin d'une introspection

On assiste à un début de saison étonnante où les favoris montrent des difficultés. Qu’en pensez-vous ?

Milwaukee, le champion, a beaucoup de joueurs blessés. Ça a donc totalement perturbé leur début de saison. Mais ils savent que la saison régulière n’est pas le plus important et il faut s’attendre à les voir revenir très fort dans quelques mois.

Le phénomène du début de saison c’est que beaucoup d’équipes qui paraissaient très faibles, voire inintéressantes, se sont renforcées et sont plus fortes que prévu, plus intéressantes à suivre même comme Miami, Chicago, New York, Cleveland, Washington. Elles sont toutes à l’Est ! Cette conférence est plus forte que les saisons passées avec beaucoup plus d’équipes qui peuvent jouer les playoffs. C’est là qu’il y a beaucoup de surprises.

A l’Ouest ce sont un peu les équipes qu’on attendait. Toronto va peut-être mieux que prévu mais on connait les équipes fortes. Maintenant l’Est a autant de gros favoris que l’Ouest et tant mieux car ça donne plus d’équipes à suivre et peut être même plus de surprises au niveau des résultats.

Du côté des Frenchies, que relevez-vous de l’entame d’exercice ?

Rudy Gobert confirme sa domination totale dans la ligue sur le poste 5 au côté de Nikola Jokic et Joel Embiid. A New York, Evan Fournier semble à l’aise dans le jeu et n’a pas mis beaucoup de temps pour s’adapter. Ça c’est une bonne nouvelle ! On sentait qu’il avait très envie de jouer là-bas. Il a très vite été comme un poisson dans l’eau. Avec lui et Kemba Walker, les Knicks ont renforcé leur jeu offensif. Ils peuvent être encore plus ambitieux que la saison dernière et aller au 2e tour des playoffs.

Frank Ntilikina est une bonne surprise du début de saison. A Dallas, il a enfin une opportunité de montrer son niveau. Il enchaîne les bons matches selon la rotation des Mavericks.

Concernant Sekou Doumbouya (Signé en contrat Two way chez les Lakers), je ne le vois pas avoir une place importante. Il a besoin d’une introspection pour savoir s’il veut être un bon joueur NBA ou s’il veut juste profiter de la vie. C’est à lui de décider. Pour le moment, sa carrière est une déception et il pourrait rapidement se retrouver en Europe.