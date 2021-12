CAN 2022 : annulation ou non, voici tout ce qu'il faut savoir

Ce mercredi, des rumeurs d’une possible annulation de la CAN 2022 ont fleuri sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu’il faut savoir.

Prévue du 9 janvier au 6 février 2022, la Coupe d’Afrique des nations est dans l’incertitude à en croire de nouvelles informations sorties par la presse. Alors que l’Algérie doit remettre sa couronne en jeu au Cameroun, une réflexion aurait été engagée depuis quelques jours par la CAF (Confédération africaine de football). Mais qu’en est- il réellement ?

Au-delà des difficultés d’organisation liées au Covid-19 et son nouveau variant Omicron, de nombreux clubs anglais souhaiteraient pouvoir garder les joueurs sur le sol britannique dans les prochaines semaines.

Les joueurs africains appelés par leur sélection seront en effet dans l’obligation d’effectuer une quarantaine à leur retour au Royaume-Uni, ce qui priverait donc les clubs de leurs joueurs pour une durée plus longue.

Le fait que les clubs soient mécontents de laisser leurs joueurs une longue période n'est pas une nouveauté. La CAN 2019 n'avait rencontré aucun problème puisque la compétition avait eu lieu en été. Mais le retour à une organisation en hiver n'aide pas.

D’ailleurs, petite information intéressante qui est tombée ce mercredi matin, Sky Sports et la BBC ont annoncé que toutes les rencontres de la CAN seront diffusées sur leurs chaînes.

L'Association européenne des clubs a informé la CAF et la FIFA qu'en l'absence de mesures sanitaires adéquates prises par la CAF en relation avec la prévention contre le Covid, les clubs européens n'ont pas l'intention de libérer des joueurs africains pour la Coupe d'Afrique des Nations.

European Club Association (@ECAEurope) has informed CAF & FIFA that in view of lack of adequate health measures taken by CAF in relation to the prevention against COVID-19, European clubs have no intention to release African players for the 2021 Africa Cup of Nations next month. pic.twitter.com/sQPdx38y0P

