UFC 270 : Revivez le face-à-face du choc entre Francis Ngannou et Ciryl Gane (vidéo)

À quelques heures du choc de la MMA Factory tant attendu, les boxeurs Ciryl Gane et Francis Ngannou ont tenu une conférence de presse durant laquelle la tension est montée d’un cran.

Le détenteur de la ceinture des lourds par «intérim», Ciryl Gane, va affronter le détenteur de la ceinture officielle, Francis Ngannou. Un combat qui ne fait que couler de l’encre depuis quelques jours. «C'est l'un des combats les plus importants de l'année et même sans doute de l'histoire de l'UFC», a ainsi résumé à l'AFP Lawrence Epstein, directeur général de la plus importante ligue professionnelle au monde.

À l’occasion de la conférence de presse du mercredi 19 janvier, le Camerounais a annoncé la couleur pour le combat contre Gane qu'il juge «pas plus important que les autres» et dont il assure qu'il «se finira par un KO au 2e round».

Le Français considère au contraire que ce rendez-vous est «le plus important» de sa carrière, tout en faisant preuve d'une décontraction assez déconcertante. «Le combat est très attendu. C'est un peu spécial, étrange et drôle à la fois. J'apprécie de savoir que je suscite autant d'engouement, mais c'est une surprise aussi pour moi, vu que je suis tout nouveau dans ce monde-là», a-t-il expliqué à l'AFP.

La tension monte d’un cran

Lors de cette conférence de presse, le Camerounais a lancé une première pique pour tester le tempérament de son adversaire. Ngannou affirme avoir mis KO Gane lors d’une séance de sparring en 2019 lorsque les deux hommes étaient partenaires à la MMA Factory.

«Désolé, j’ai dit ça. Oui je l’ai mis KO. Salement. High Kick. High Kick jambe gauche. Tu es tombé au sol Ciryl et ensuite tu es parti de notre séance d’entrainement», assure Francis Ngannou. Des mots qui ont fait réagir le Français : «Non, ce n’est pas la vérité ! Honnêtement, on a fait des sparrings avec Francis, de très haute qualité. À un moment, il a fait un très beau left kick et… Tu m’as fait mal. Tu vois je suis honnête avec toi, tu m’as fait mal. Mais tu ne m’as absolument pas envoyé au sol». Alors que le «Pretador» persiste et affirme avoir raison, Gane lui répond : «Tu ne me respectes pas, tu mens aux gens !».

À la fin de la conférence, le sujet est revenu sur la table. Les deux combattants se sont retrouvés debout pour le face-à-face avec le patron de l’UFC, Dana White. C’est alors que Ngannou se confie à Gane. «Peu importe tout ce que tu penses, je te respecte. Il ne faut pas que tu laisses cela entrer dans ta tête. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte», lance-t-il.

Avant de véritablement se mesurer dans la cage, les deux s'étaient en effet croisés le temps de quelques entraînements, il y a trois ans, au sein de la MMA Factory, la fabrique à champions située à Paris et cofondée par Fernand Lopez, qui a cornaqué l'un et coache à présent le second. Ils s'étaient de nouveau croisés en novembre 2021 dans les couloirs de l’octogone du Honda Center d’Anaheim, à Los Angeless… où -le Pretador Camerounais- est passé devant le «Bon Gamin» Français… sans le regarder ou lui adresser le moindre mot.

Un dernier combat pour Francis Ngannou ?

Le Camerounais verra son contrat avec l'UFC arriver à terme après ce combat, sans garantie d'être prolongé. Car il estime ne pas être payé à sa juste valeur, ce qui tend ses relations avec Dana White.

Aussi, il a exprimé l'envie de se tourner vers la boxe anglaise, qui offre des cachets plus élevés. Tyson Fury, champion WBC des lourds, n'a pas attendu pour le défier sur les réseaux sociaux.

«Lui boxant contre Fury ? Sa puissance fait que tout pourrait arriver. Mais il devrait plutôt s'inquiéter de ce qui se passera samedi soir. C’est l'un des problèmes quand on commence à se disperser. Qu'il se concentre sur Ciryl Gane, qui monte et qui a faim», lui a conseillé White.

Dans la nuit du samedi à dimanche 23 janvier à 4h00, Francis Ngannou tentera de protéger son titre face au Français Ciryl Gane lors de l’UFC 270 dans l’octogone du Honda Center d’Anaheim à Los Angeles.