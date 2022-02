«Je m’enfermais pour boire» : Wayne Rooney évoque ses problèmes d’alcoolisme pendant sa carrière

Des confessions sans concession. Dans un entretien au «Mail on Sunday», Wayne Rooney a évoqué ses problèmes d’alcool durant sa carrière de joueur, qui étaient liés au stress et à la pression.

L’ancien attaquant a raccroché définitivement les crampons il y a un an pour devenir l’entraîneur de Derby County (23e de Championship). S’il est aujourd’hui beaucoup plus apaisé, il a traversé des moments difficiles durant sa carrière de joueur. Notamment à ses débuts, lui qui a été révélé à seulement 16 ans à Everton avant de devenir une gloire de Manchester United. L’international anglais a eu du mal à assumer son statut de nouvelle star du football britannique après l’Euro 2004 et à combler sa solitude.

«J’ai fait beaucoup d’erreurs quand j’étais jeune, certaines sont sorties dans la presse, d’autres non. Pour gérer ça, gérer tout ce qu’il y avait dans la presse, gérer ma relation avec le coach (Alex Ferguson, ndlr) à l’époque, gérer avec ma famille à l’époque, c’était très difficile», a-t-il confié. Et d’ajouter : «Dans mes premières années à Manchester United, probablement jusqu’à ce que j’aie mon premier fils Kai (en 2009), je m’isolais totalement. Je ne sortais jamais.»

«M'enfermer seul me faisait oublier certains des problèmes»

Et pour lutter contre la pression, il s’est mis à boire. Beaucoup. «Il y avait des fois où on avait quelques jours de repos et je m'enfermais pour juste boire et effacer tout ça de mon esprit. M'enfermer seul me faisait oublier certains des problèmes avec lesquels je me débattais. C'était des beuveries», a révélé Rooney, qui a remporté cinq championnats d'Angleterre ainsi qu'une Ligue des Champions avec Manchester United et qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Red Devils et de l’équipe d’Angleterre.

«C’était l’accumulation d’un peu tout, la pression de joueur pour ton pays, jouer pour Manchester United, la pression de certaines choses qui sortaient dans les journaux sur ma vie privée», a-t-il expliqué. Et Wayne Rooney a finalement réussi à sortir grâce notamment au soutien de sa femme Coleen et de ses proches. «J’étais constamment en colère et agressif. J’avais beaucoup de douleur en moi. Ça m’a pris du temps pour découvrir comment gérer ça. C’était une période très difficile. J’ai compris que je devais m’asseoir et parler à quelqu’un. Ça a calmé les choses. J’ai parlé avec Coleen (sa femme), ses parents et les miens», a indiqué l’ancien attaquant.

Toute cette période et ces moments difficiles sont désormais derrière Rooney, comblé par sa nouvelle carrière d’entraîneur avec l'envie de coacher en Premier League (1ère division anglaise). «Tout ce qui m’arrive à Derby me fait penser encore plus que je peux avoir une belle carrière comme entraîneur. Je me sens capable d’aller en Premier League maintenant. Je n’ai plus de craintes là-dessus. Je connais mes forces et, plus important encore, je connais mes faiblesses», a-t-il lâché délesté de ses angoisses.