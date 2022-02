Super Bowl 2022 Cincinnati-Los Angeles : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le 56e Super Bowl opposera les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles. Ce match très attendu et regardé aux Etats-Unis mais également à l’international sera diffusé ce dimanche soir (00h30) sur beIN Sports 1 et la chaîne L’Equipe.

D’un côté, les Bengals, menés par le quaterback Joe Burrow, sont venus à bout des Chiefs de Kansas City (27-24), finalistes lors des deux dernières éditions.

Les Bengals ont réussi un remarquable exploit dans l'antre des Chiefs, déplorant 18 points de retard en fin de deuxième quart temps. Personne n'avait encore réussi à remonter un si grand déficit dans une finale de conférence.

Lors du Super Bowl, Cincinnati va devoir effectuer un nouvel exploit, cette fois sur le terrain des Rams, vainqueurs (20-17) à l'arraché des San Francisco 49ers. Les Bengals vont disputer la troisième finale de leur histoire (après celles perdues en 1982 et 1989).

Les Californiens essaieront, eux, de glaner un deuxième Super Bowl après celui remporté en 2000 (et trois finales perdues en 1980, 2002, 2019).

The most epic, star-studded @Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show trailer is OUT!





Watch these five music titans get ready for the #PepsiHalftime Show on Feb 13th. https://t.co/Zgesis0IWB pic.twitter.com/KiUqUjYZxi

— NFL (@NFL) January 20, 2022