Tennis : le tie-break le plus long de l’histoire a eu lieu aux Etats-Unis (vidéo)

L'Américain Reilly Opelka s’est imposé contre John Isner (7-6, 7-6) samedi en remportant le tie-break le plus long de l’histoire depuis 1990 (24-22), à l'Open de Dallas.

«J'ai perdu le fil, a souri Opelka qui l’a emporté sur sa huitième balle de match. A un moment, ça faisait 21 partout. Je n'avais jamais vu ça, mais si ça devait arriver un jour, c'était forcément dans ce match.»

Agé de 24 ans, Reilly Opelka en est désormais à neuf tie-breaks remportés sur douze joués contre son aîné, et quatre victoires à une, car John Isner (35 ans) avait gagné leur première rencontre, en 2016 à Atlanta. Actuel n°26 au classement ATP, l’Américain a aussi remporté le plus long match de tennis de tous les temps, un marathon de onze heures, étalé sur trois jours, en 2010 à Wimbledon contre le Français Nicolas Mahut (70 jeux à 68 au cinquième set).

Record breaking moments in Dallas



@ReillyOpelka and John Isner broke the record for the longest @atptour tiebreaker since 1990.





Opelka takes the “W” to advance to the finals.





Final: 7-6(7), 7-6(22)#DALOpen pic.twitter.com/LR2gckECEo

— Dallas Open (@DALOpenTennis) February 13, 2022