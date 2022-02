Kurt Zouma : le chant des supporters de West Ham sur le défenseur français (vidéo)

Il n’a pas fallu attendre très longtemps. Moins d’une semaine après la diffusion d’une vidéo dans laquelle Kurt Zouma maltraite l’un de ses chats, les supporters de West Ham ont créé un chant pour se moquer du défenseur français, cible de toutes les critiques en Angleterre comme en France.

L’ancien stéphanois avait déjà été pris en grippe par une grande partie des fans des Hammers au lendemain de la publication de la vidéo par le tabloïd The Sun. Lors de la réception de Watford, mardi dernier, il avait été notamment copieusement sifflé. Cette fois, il a eu droit à sa propre chanson, qui a été entonnée dans un pub à l’occasion du déplacement de West Ham, dimanche, sur la pelouse de Leicester pour la 25e journée de Premier League (2-2). Les paroles de ce chant sont toutefois quelque peu douteuses… («Kurt Zouma est magique [...] et si vous lui lancez un chat, il le frappera dans le derrière [...]»)

Kurt Zouma’s magic pic.twitter.com/4OwGmqvPay — West Ham Latest (@westham_latest) February 13, 2022

Annoncé titulaire pour cette rencontre face au Foxes, Kurt Zouma a finalement déclaré forfait avant le coup d’envoi et a été remplacé par Issa Diop. «Kurt ne s’est pas senti bien la nuit dernière. Il a été malade pendant la nuit, il n’a pas mangé avec nous (avant le match) et n’a pas participé à la réunion d’avant-match. Nous avons procédé comme cela par précaution, juste au cas où il s’agirait d’un symptôme du Covid. Mais il s’agissait d’une autre maladie», a confié son entraîneur David Moyes après la rencontre.

La diffusion de la vidéo a eu de nombreuses répercussions. Zouma a écopé d’une amende, la plus lourde possible, d’un montant de 300.000 euros correspondant à deux semaines de salaire et a perdu la garde de ses deux chats. Il a aussi été lâché par Adidas, qui a rompu le contrat le liant au joueur, et pourrait être écarté de l’équipe de France pour le prochain rassemblement des Bleus en mars. Il a également fait l’objet de plusieurs plaintes d’associations de protection des animaux.